Mail della banca contraffatta perfettamente: via 3400 euro dal conto corrente

Truffe informatiche sempre più perfozionate e sofisticate per rubare soldi dai conti correnti. I casi sono molti, alcuni dei quali eclatanti. Dopo la vicenda della 30enne il cui conto corrente è stato svuotato dopo che la ragazza ha risposto a un sms inviando le proprie credenziali, un altro raggiro ha coinvolto un vicentino che si è visto il conto prosciugato di 3.400 euro.

Giovedì verso el 14:40 un 65enne riceve una mail dalla propia banca nella quale viene avvisato che era stata registrata una operazione anomala sul suo conto corrente. Il messaggio di posta elettronica è perfettamente contrafatto sia nei termini che nel logo e nel contenuto. Per rendere ancora più credibile l'operazione nel testo viene aggiunta una frase classica: «Se hai effettuato tu l'operazione, ignora questo messaggio oppure accedi questo link per annullarla».

L'esca è gettata e l'uomo abbocca. Sapendo di non aver fatto nessuna operazione, clicca sul link che lo porta in un sito che ha visto decine di volte, quello della propria banca, con la stella modalità per entrare inserendo le credenziali d'accesso. Purtroppo per lui, però, è tutto un perfetto falso. Una volta entrato all'interno appare una schermata con l'operazione indicata nella mail e un tasto con scritto "annulla operazione". Dopo aver cliccato ancora, esce un'altra schermata con scritto "home banking bloccato".

A quel punto, preoccupato, il 65enne si reca nella filiale della propria banca a Torri di Quartesolo dove gli addetti fanno un controllo e scoprono la truffa. Esattamente quattro minuti dopo l'accesso al suo finto home banking è partito un bonifico di 3400 euro verso un conto corrente di una banca spagnola. L'ordine, a tutti gli effetti, sembrava autorizzato da lui. All'uomo non è rimasto altro che denunciare il fatto alla questura. Per gli agenti, che stanno svolgendo le indagini, si tratta di un "phishing mascherato da alert". Un'operazione illegale sempre più frequente per svuotare le tasche, o meglio i conti bancari, delle vittime prese di mira dai truffatori informatici.