T-shirt e giubbotti falsi: denunciato un 61enne

La Stazione dei carabinieri di Onè di Fonte (Treviso) ha denunciato in stato di libertà, per commercio di prodotti con marchi contraffatti, il 61enne E. A., cittadino marocchino di Bassano del Grappa, già conosciuto alla giustizia.

L'indagato è stato controllato in via San Daniele a San Zenone degli Ezzelini, e dalla seguente perquisizione è stato trovato in possesso di 12 giubbotti e 4 t-shirt con marchi griffati contraffatti, destinati alla vendita porta a portae e che sono stati quindi sequestrati.“



fonte: Trevisotoday