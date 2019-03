Mafie nel Veneto: «Ci vuole coraggio»

La presenza delle mafie nel Veneto è strutturalmente radicata. E questa presenza negli anni è stata sottovalutata. Di conseguenza serve una reazione da parte della società civile perchè metta in campo le forze migliori in modo da stimolare al meglio la politica e le istituzioni.

È questo il succo del dibattito organizzato sabato ai Chiostri di Santa Corona dal XXX al quale hanno partecipato come relatori Raffaella Fanelli, tra i giornalisti piú esperti in materia di mafia ed il referente berico di Libera Stefano Mano, nonché il consigliere comunale del Pd Otello dalla Rosa. L'incontro che è stato moderato da Giulia Guidi di Vicenzatoday.it ha visto la prolusione del deputato democratico Daniela Sbrollini che nel suo intervento ha spiegato che dopo le recenti inchieste di mafia che hanno toccato il Veneto la commissione bicamerale antimafia è pronta per una trasferta proprio nel Nordest.

Le interviste nell'ordine: Otello Dalla Rosa, Stefano Mano, Raffaele Colombara, Daniela Sbrollini, Raffaella Fanelli