Mafia nigeriana: blitz all'alba in tre provincie

Dall'alba di martedì 3 novembre è in corso una maxioperazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Trento al termine di indagini che hanno portato gli inquirenti a sgominare un vasto traffico di stupefacenti.

La competenza dell'operazione è della Direzione Distrettuale Antimafia poichè, si legge nel comunicato della Questura, la banda criminale sarebbe riconducibile alla mafia nigeriana. Il blitz è condotto dagli uomini della Polizia di Stato a Trento e nelle vicine province di Verona e Vicenza.

A darne notizia è la Questura di Trento, con una breve nota che anticipa la presentazione delle indagini, prevista in giornata. Secondo le prime informazioni sarebbero ben 27 le persone coinvolte a vario titolo, molte delle quali già trasferite in carcere. Tutti sono cittadini nigeriani. Non mancheremo di aggiornarvi sui dettagli dell'operazione.

Fonte: Trentotoday

