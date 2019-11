Mano tranciata dall'elica dell'ultraleggero: due condannati

Non sono state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie che avrebbero potuto evitare l'incidente. Per queste ragioni il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a otto mesi di Paolo Mazzaro e Francesco Artuso, il primo pilota dell'aereo protagonista dell'incidente e il secondo presidente dell'aviosuperficie Arca di San Zenone (TV) dove nel marzo del 2015 una maestra elementare vicentina 45enne, in visita all'aereoclub con una scolaresca delle elementari, finì con una mano tranciato dall'elica del velivolo. Una tesi che, in attesa delle motivazioni, deve aver convinto il giudice che, come scrive Trevisotoday, ha condannato i due uomini a 1 anno e 15 giorni di reclusione, con la sospensione della pena. Il pm aveva chiesto otto mesi.

La maestra venne colpita dalle pale del rotore di un ultraleggero, rischiò di perdere una mano. Alla cloche dell'aereo c'era Mazzaro, che per la Procura mise in atto un manovra errata di parcheggio del mezzo appena rientrato da un volo, puntando il muso contro la donna ferendola gravemente. Per Artuso, al tempo dei fatti presidente dell'Aeroclub, la contestazione è quella di non aver adottato le misure di sicurezza necessarie in occasione della visita della scolaresca.

«Stavo sistemandomi lì dove dovevo fermare i motori -aveva spiegato Mazzaro- seguendo le disposizioni del personale a terra che mi indicava che fare e stando ben attento di essere a distanza di massima sicurezza dai bambini. La donna non l'ho nemmeno vista avvicinarsi, non ho nemmeno capito perché l'abbia fatto, so solo che ad un certo punto però ho sentito il colpo». I legali dei due imputati, gli avvocati Otello Bigolin e Maurizio Pertile, hanno annunciato che presenteranno appello.