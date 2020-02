Lutto nel mondo della scuola, addio alla preside dell'Istituto Scamozzi

Lutto nel mondo della scuola. Lunedì è mancata Luisa Basso, professoressa molto amata e stimata e preside dell'istituto comprensivo (materne, elementari e medie) Scamozzi in città. La dirigente scolastica si è spenta a soli 63 anni al San Bortolo dove era ricoverata da qualche settimana. Alla fine Luisa si è arresa alla grave malattia contro la quale ha strenaumente lottato fino all'ultimo momento.

Luisa lascia due figli e il marito Franco Daddelli, ex sindaco di Camisano. Molti i messaggi di cordoglio dal mondo scolastico per la scomparsa della preside ma anche dal sindaco di Camisano e dall'Amministrazione Comunale di Longare dove la professoressa aveva insegnato matematica e scienza: « L'Amministrazione Comunale, facendosi interprete del cordoglio della comunità di Longare, vuole ricordare la Professoressa Luisa Basso nel giorno della sua scomparsa.

Luisa è stata insegnante e Preside nel nostro Istituto. La ricordiamo come una persona generosa, competente e dal cuore grande. In questo momento di dolore, siamo vicini alla famiglia esprimendo le più sentite condoglianze».

Basso, laureata in biologia, era entrata di ruolo nel 1984. Dopo la docenza alle medie di Castegnero e Longare, dal 2012 conduceva la Scamozzi dopo aver superato il concorso a preside.