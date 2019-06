Lutto nel giornalismo: muore storico corrispondente del Gazzettino

Lutto al Gazzettino e in tutto il mondo del giornalismo berico. Vittorino, Bernardi, 59 anni, "penna" storica del quotidiano veneziano per l'Alto Vicentino, è morto improvvisamente nella notte tra sabato e domenica, stroncato da un infarto.

Giornalista pubblicista dal 1994 viveva con la madre in via Colombara a Schio. Vittorino era un grande appassionato di sport e di basket e non perdeva un appuntamento del Famila, le cui gesta scriveva puntualmente sul suo giornale, assieme a molti articoli di cronaca e di politica. «Abbiamo perso un commentatore e una persona brava e onesta», ha commentato il sindaco Valter Orsi.

