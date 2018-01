Lusiana, travolto dall'albero che stava tagliando: muore 60enne

È stato travolto in pieno da un tronco mentre era impegnato a tagliare degli alberi nella sua proprietà. Un uomo di 60 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di mercoledì in via Marchi, località Vitarolo a Lusiana.

L'incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 15. Il personale del suem del 118 intervenuto con l’elicottero ha verricellato il personale medico e un tecnico, che hanno raggiunto l’uomo per primi, purtroppo constatandone la morte, dopo averlo liberato da sotto l’albero in una zona molto impervia. L’elicottero non è potuto atterrare in quanto sulla zona gravava un forte vento.

L’uomo è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per essere portato al piano stradale. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.