Tragedia a Lusiana: aperta inchiesta per omicidio

Sarà iscritta nel registro degli indagati Annalisa Cappelan, la 37enne alla guida della Mercedes serie A uscita di strada domenica notte e finita in un dirupo, Nel tragico incidente ha perso la vita Lorenzo Rampin, 39enne di Crespano del Grappa. La procura di Vicenza, attraverso il pm Alessandra Block, una volta ricevuta la documentazione, aprirà un'inchiesta per omicidio stradale. Un atto dovuto per legge.

La donna, rimasta ferita nell'incidente, a quanto sembra è risultata negativa agli esami tossicologici effettuati in ospedale ad Asiago dove è stata ricoverata per le cure mediche. Sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri per stabilire l'esatta causa del tragico schianto. Da quanto si apprende Cappelan, maestra elementare e madre di due figli - è ancora sotto choc per la tragedia e non sarebbe ancora in grado di ricordare la dinamica della fatale uscita di strada. Propio su questo e sul tempo intercorso tra l'ora del'incidente (le 2:30) e la richiesta di soccorsi (le 5:30 del mattino) sono concentrare le indagini dei carabinieri.