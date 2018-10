Cade dall'ulivo: anziano muore dopo due giorni

Non ce l'ha fatta Giulio Dal Sasso, l'83enne caduto da un ulivo nel giardino di una casa in via Cavecchia a Laverda, frazione di Lusiana. Nella tarda mattinata di giovedì l'anziano, impegnato nella raccolta delle olive, era salito sull'albero con una vecchia scala in legno.

A quanto risulta, forse per un malore, l'uomo ha perso l'equilibrio finendo a terra da un'altezza di circa due metri e riportando un grave trauma cranico. Soccorso dal Suem e trasportato in ospedale, è deceduto dopo due giorni per le ferite ricevute.