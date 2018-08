Schianto nella notte: Muore automobilista

Altra tragedia sull'Altopiano di Asiago, nella notte un'auto è uscita di strada lungo la strada provinciale 69 a Lusiana, le cause dell'incidente suno in via di accertamento, ma dalle prime informazioni sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti.

L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio e i vigili del fuoco e l'ambulanza sono arrivati sul luogo prima delle 7:00 di lunedì mattina.

Sono ancora in corso le indagini per stabilire l'identità della vittima.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)