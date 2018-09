Lusiana, ciclista trovato morto: malore fatale

Il cuore l'ha tradito, in tutti i sensi. L.B., 66 anni di Thiene, nonostante soffrisse una cardiopatia, non aveva rinunciato alle salite in sella alla bicicletta, che tanto amava.

Purtroppo, martedì mattina, il suo cuore non ha retto e l'uomo è stato trovato privo di vita lungo via Premaduri di Sotto, un tratto in salita che collega Laverda con Lusiana. Su segnalazione di un automobilista, arrivata circa alle 10.30, sul posto è intervenuto il Suem 118 ed i carabinieri, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista e contattare la famiglia per la tragica notizia.