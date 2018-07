Lusiana, anziano scomparso: ricerche in corso

Sono partite venerdì notte, e sono tuttora in corso, le ricerche di un anziano di 84 anni, di cui non si hanno più notizie da venerdì, quando non è rientrato a casa dopo una passeggiata pomeridiana.

Il Soccorso alpino di Asiago, allertato dai carabinieri attorno all'una questa notte, ha iniziato a perlustrare la zona attorno alla Contrada Velo, dove è stato visto l'ultima volta verso le 19 e da dove partono una serie di sentieri che portano alla sua abitazione. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri forestali.