Valli del Pasubio: cade e batte la testa, trovata morta dissanguata

Quando sono arrivati i soccorsi, in via Brandellero a Valli del Pasubio, per Luigia Pagliosa non c'era più nulla da fare.

Secondo la ricostruzione, la donna, 82 anni, si sarebbe alzata durante la notte e sarebbe scivolata, battendo la testa su uno spigolo e perdendo i sensi. Dalla ferita è uscito molto sangue: questa, probabilmente la causa del decesso.

A fare la drammatica scoperta, alle 4 del mattino, è stato il marito Luigi Pianalto, 85 anni, che subito chiamato il Suem 118, ma per la moglie non c'era più nulla da fare.