Lugo, ragazza madre gioca un gratta e vinci per la prima volta: vinti 200mila euro

Baciata dalla dea bendata una 31enne thienese, ragazza madre, che lo scorso martedì ha fatto colazione al bar "Alla Cartiera" di Lugo chiedendo per la prima volta nella sua vita un Gratta e Vinci. da 3 euro del tipo "Carta Alta".

Dopo aver grattato con la monetina sui simboli ricoperti dalla patina argentata il suo viso si è illuminato. Quella schedina provvidenziale le ha fatto vincere 200mila euro. Un giorno apparentemente come un altro , con l'abitudine di fare colazione prima di recarsi alla scuola materna del suo bambino, che le ha cambiato la vita con quei soldi che adesso - come ha confidato alla barista - userà per saldare il mutuo della casa.