Schianto nel Cremonese: "Ciao Luciano", lo Schio Calcio a 5 ricorda il suo vicepresidente

In poche ore, la notizia della sua morte ha fatto il giro della rete lasciando sgomenti i tanti amici e conoscenti di Luciano Erle, il 54enne morto nel tragico incidente avvenuto a Grumello Cremonese. Erle si trovava in provincia di Cremona per lavoro quando la sua auto si è scontrata frontalmente con quella condotta da Matteo Antonioli, 18 anni, residente nel vicino paese di San Bassano, morto anche lui nello scontro.

Erle viveva a Santorso con la moglie Monja e i figli Simone e Alessia. Era molto cosciuto a Santorso ma anche a Schio, sua città d'origine, dove era anche vicepresidente della locale società di Calcio a 5.

La società scledense, a seguito della notizia ha pubblicato un post molto sentito sulla propria pagina Facebook per ricordare il 54enne: "È una mazzata che ti arriva all'improvviso in pieno stomaco, non sei preparato, non si è mai preparati. Luciano è andato avanti, questa volta tocca a noi pagare dazio alla signora in nero. Ci mancherai, mancherai a tutti con i tuoi modi sempre discreti con il tuo fare sempre rispettoso e presente. Mai sopra le righe ma disponibile per tutto e per tutti. Un forte abbraccio va a tutta la tua famiglia. Ciao Luciano".