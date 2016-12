Lucas: il cantautore vicentino visto ad "amici" pubblica una sola copia del suo nuovo singolo per regalarla al vincitore di un talent indetto su instagram

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

LUCAS DOPO AVER PARTECIPATO AL PROGRAMMA TV "AMICI" IL CANTAUTORE VICENTINO PUBBLICHERÀ IL SUO NUOVO SINGOLO IN UN'UNICA COPIA da regalare al vincitore di un talent per creativi indetto dallo stesso artista Il giovane cantautore vicentino d'origine brasiliana LUCAS, all'anagrafe Lucas Bicego (classe 1995), noto per la sua partecipazione all'edizione in corso (2016/2017) del programma televisivo "AMICI" di Maria De Filippi, pubblicherà il suo nuovo singolo INEDITO in un'unica copia CD (non ne esisteranno altre o successive pubblicazioni) che verrà regalata al vincitore di un talent per creativi indetto dallo stesso artista su Instagram. Il brano, il cui titolo rimarrà segreto, non sarà commercializzato ma regalato alla persona che realizzerà il lavoro o contenuto artistico, ritenuto migliore, ispirato alla canzone "Ciao" presentata ad "Amici" da Lucas. Per la partecipazione al concorso sono accettate tutte le forme d'arte: disegno, foto, coreografia, grafica, video in cui si canta e/o si suona "Ciao" o altro, senza limite alla creatività o al numero di contenuti pubblicati dalla stessa persona. Il passo successivo sarà quello di postare su Instagram il proprio lavoro utilizzando gli hastag #CIAO e #Lucasback entro venerdì 23 dicembre 2016. Link al profilo Instagram ufficiale di Lucas: https://www.instagram.com/lucas_bicego_official/ Lucas e lo staff di ThisPlay Music sceglieranno i 10 contenuti più originali e creativi, che saranno poi ripostati sul profilo dell'artista. I 3 post che si aggiudicheranno più like (reali) su Instagram decreteranno i tre vincitori. Il termine ultimo per il conteggio dei like sarà alle ore 13.00 di lunedì 16 gennaio 2017. Il primo classificato riceverà l'unica copia esistente dell'inedito di Lucas e potrà decidere se pubblicare il brano sui social per farlo ascoltare agli altri o meno. Il secondo e il terzo classificato riceveranno da Lucas un video saluto personalizzato. Per richiedere informazioni e/o il regolamento completo del contest scrivere a: ThisPlay Music - info@thisplaymusic.com BIOGRAFIA LUCAS BICEGO è nato in Brasile nel 1995 ed è stato adottato da una famiglia della provincia di Vicenza all'età di 6 anni. Da piccolo inizia a suonare la chitarra e il basso per poi entrare, giovanissimo, in un gruppo locale. A 18 anni inizia a studiare canto e pianoforte presso Protocollo Zero Music Factory ed è così che conosce Eugenio Darie, con cui forma il duo The Feedback. Dopo la pubblicazione di un EP omonimo il duo si scioglie e Lucas prosegue come artista solista, esibendosi ai casting del programma televisivo "Amici" edizione 2016/2017 come cantautore. https://www.facebook.com/lucasofficialmusic/ https://twitter.com/lucasbmusic https://www.instagram.com/lucas_bicego_official/