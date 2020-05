Bassanese trovato morto a Berlino, indagini sulle cause

Un bassanese è stato trovato senza vita ai piedi di un cantiere edile in centro a Berlino. Come scrive Il Giornale di Vicenza, la polizia tedesca sta indagando sulla morte di Luca Bertoncello, quarantenne che risiedeva dal 2009 nella metropoli tedesca dove lavorava come cameriere professionale.

Il corpo di Bertoncello è stato trovato nel quartiere residenziale di Charlottenburg, ad ovest del Tiergarten, sotto a una palazzina in costruzione. La procura di Berlino ha disposto l'autopsia che verrà effettuata tra qualche giorno. A quanto risulta la morte del bassanese sarebbe stata provocata dalla caduta dai piani alti della struttura ma non è ancora stata fatta luce sulla dinamica dell'accaduto.

Gli inquirenti tedeschi stanno conducento indagini su alcuni punti non chiari della vicenza, come la scomparsa della bici che l'uomo usava sempre per spostarsi.