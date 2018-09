LR Vicenza, le raccattapalle in canotta e shorts: esplode la polemica

L'immagine della donna promossa a Vicenza, anno Domini 2018.



si parla tanto di femminicidio, di sessismo, di lotte e battaglie per le pari opportunità.

si parla tanto del ruolo della donna nella società occidentale e cattolica, come modello positivo da contrapporre alle altre società del sud del mondo.

si parla tanto, troppo, e forse inutilmente, se poi il risultato è questo:



Minorenni col culo fuori piazzate sotto una curva di tifosi, e più in generale all'interno di tutto lo stadio, luoghi certamente non famosi per il rispetto, l'educazione e l'amore per il prossimo.



VERGOGNA TOTALE per chi ha solo pensato una schifezza simile.



(foto che gira in rete, e che spiega alla perfezione, senza dover nulla aggiungere, lo schifo della cosa)