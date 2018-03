Longare, vince 300mila euro al lotto con due monete: "Ignoto ma non troppo"

"Il vincitore non si è ancora fatto vedere, ma abbiamo un’idea di chi possa essere”. Esordisce così ad Agimeg la titolare della ricevitoria “Balbo Fabrizia” a Longare, dove è stata centrata una cinquina (oltre a 5 quaterne, 10 terni e 10 ambi) da 308.050 euro grazie a una giocata di appena 1,50 euro sulla ruota di Palermo. Si tratta della vincita più alta centrata al Lotto in questo avvio del 2018.

“Non si tratta di una persona del paese, ma è comunque un cliente fisso. Ipotizzo possa essere proprio questa persona, poichè abbiamo accesso tramite il terminale all’orario in cui è stata realizzata la giocata vincente e conosciamo bene gli orari dei nostri clienti abitudinari. Quindi abbiamo un dubbio tra due persone, ma conoscendole sappiamo della loro discrezione, anche sapendo chi possa essere sicuramente non avrebbe piacere di rendere pubblica la sua vincita”, aggiunge.

“La clientela della nostra ricevitoria – continua – è formata per la maggior parte da clienti abituali. Si tratta della prima vincita così importante centrata qui da noi”. “Un ringraziamento da parte del vincitore? Ci basta un caffè, non è una nostra priorità. Non so se si tratta di una persona che ha bisogno economicamente di questa cifra, è comunque un giocatore di mezza età, non giovane”, ha concluso.