Lotteria Italia: la dea bendata è arrivata anche a Vicenza

Venduto in un autogrill di Anagni, provincia di Frosinone, il biglietto da 5 milioni della Lotteria Italia dal numero Q 067777. Ma anche nel vicentino la dea bendata ha voltato la testa per un attimo in città e a Bolzano Vicentino, con due premi consolatori rispettivamente da 50mila e da 25mila euro. Nel primo caso il numero vincente è Q186089 mentre nel secondo O 007220.

In totale la Befana ha portato premi per oltre 28milioni di euro per 8.603.900 biglietti venduti, dei quali 590.200 in veneto. A Vicenza sono stati staccati 70.840 tagliandi.

I 2,5 milioni del secondo premio - P 245714 - è stato venduto a Milano; il terzo (D 034660) da 1,5 milioni a Rosta, in provincia di Torino; a Pinerolo, in provincia di Torino il biglietto P 462926 ha incassato un milione mentre il quinto biglietto (D 034660). da 500 mila euro è stato venduto a Roma.

I BIGLIETTI VINCENTI DA 50MILA EURO