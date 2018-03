Tragedia sul lavoro: 52enne vicentino muore schiacciato da un muletto

Incidente mortale sul lavoro, alle 9.40 circa, a Ramon di Loria, in via Campagnola, all'interno dell'azienda "Centro Veneziane". A perdere la vita, un uomo di 54 anni, Roberto Romanò. L'operaio, residente a Tezze sul Brenta, è rimasto schiacciato tra un muletto ed un grosso sacco di sassi bianchi che si è staccato dal mezzo.

A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno assistito alla tragedia senza poter far nulla per salvare il collega. Sul posto è intervenuto il Suem 118 ma gli infermieri non hanno potuto far altro che constare il decesso dell'operaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 che dovranno far chiarezza circa la dinamica dell'incidente.“

(Fonte: trevisotoday.it)