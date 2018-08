Truffa del falso carabiniere: 50enne derubata con carta PostePay

I Carabinieri della Stazione di Lonigo stanno conducendo indagini a seguito della denuncia acquisita, nei giorni scorsi, da parte di una 50enne residente nel centro leoniceo, la quale è stata vittima di una truffa da parte di un individuo qualificatosi come un militare dell'Arma.

La donna, nelle settimane precedenti, consultando il sito di vendite on line www.subito.it contattava l’acquirente di un’autovettura il quale, nel corso della trattativa, qualificandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri carpiva la sua fiducia, inducendola ad effettuare una ricarica di 100 euro a favore di una carta PostaPay intestata a persona sul conto della quale sono in corso accertamenti; la trattativa non si definiva ulteriormente ed il beneficiario della somma si rendeva poi irreperibile.

La raccomandazione che i militari dell’Arma rivolgono è quella di diffidare da coloro che, attraverso la rete o siti di vendite on line, si qualificano come appartenenti all’Arma dei Carabinieri, o di altra Forza di Polizia, per carpire la fiducia e, di conseguenza, trarne profitto a volte con danni economici ben superiori.

E’ sempre necessario formalizzare la denuncia, fornendo ogni elemento utile al fine di consentire alle forze di polizia di risalire alla reale identità del truffatore e, pertanto, deferirlo alla competente Autorità Giudiziaria.