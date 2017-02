Lonigo, trentenne accoltellato in centro: è grave

In piena mattinata, verso le 10 di sabato a Lonigo, in via San Francesco - pieno centro - un uomo di origine marocchina è stato trovato sanguinante davanti all'uscio di una casa con ai piedi un coltello da cucina insanguinato.

L'allarme è stato dato da una signora che ha avvertito i carabinieri. Immediato l'arrivo del Suem che hanno portato il ferito, un trentenne (sembra straniero), all'ospedale di Vicenza.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini ma pare che alla base ci sia un regolamento di conti.