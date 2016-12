Lonigo, tentato omicidio: 32enne accoltellato, aggressore in manette

I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio aggravato un 24enne italiano, domiciliato a Lonigo, celibe, muratore, che, martedì sera, a seguito di un diverbio, ha colpito con un coltello da cucina un 32enne, anch’egli residente nella città leonicena, operaio, ferendolo al volto, sotto l’occhio sinistro e sul fianco sinistro. L'aggressione è avvenuta in via Cappelletto, a Lonigo, vicino ad un'abitazione.

Il 32enne ferito è stato immediatamente trasportato e ricoverato all'ospedale di Arzignano in prognosi riservata: attualmente è fuori pericolo di vita. I carabinieri sono riusciti a rintracciare l’accoltellatore ancora presente sul luogo del diverbio con addosso i vestiti intrisi di sangue ed a poca distanza il coltello utilizzato per commettere il delitto.

Il pm di turno ha disposto la custodia presso la casa circondariale di Vicenza dell’arrestato in attesa dell’udienza di convalida. L’arma è stata posta sotto sequestro.