Lonigo, schianto tra furgone e camion: strada inondata di gasolio

Un incidente fortunamente senza conseguenza per le persone ma che ha causato diversi problemi alla circolazione è avvenuto poco prima delle 18 in via Dovaro a Lonigo, località Almisano.

Per cause ancora in via di accertamento un furgone ha tamponato un autoarticolato centrando proprio il serbatoio di quest'ultimo. L'urto ha causato la fuorisciuta del carburante che ha invaso tutta strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tamponare la falla, una ditta specializzata per mettere in sicurezza la strada e i carabinieri di Lonigo per regolare la circolazione.