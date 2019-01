Mangiano, non pagano e picchiano il titolare: scoppia la rissa al Kebab Bar

Dopo aver consumato del cibo si sono allontanati senza pagare, ripresentandosi in un secondo momento pretendendo di consumare nuovamente senza soldi. Al rifiuto del titolare, i due clienti lo hanno minacciatoarrivando a percuoterlo ripetutamente. L’esercente, a sua volta, ha reagito causando lesioni ad uno dei due clienti che è finito al pronto soccorso dell’ospedale civile di Arzignano. L'episodio è accaduto nella serata di lunedì in un kebab bar in piazza Garibaldi a Lonigo.

I carabinieri di Noventa Vicentina, e a quelli della Radiomobile di Vicenza, dopo la chiamata al 112, sono intervenuti presso l’esercizio pubblico appurando che poco prima il titolare del locale, H.M 42enne originario del Bangladesh, aveva avuto un diverbio con due avventori marocchini, S.EG 31enne senza fissa dimora, e Y.I 28enne domiciliato a Cologna Veneta in provincia di Verona entrambi clandestini sul territorio nazionale.

L’attività di indagine si concludeva con il deferimento dei tre, in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per il reato di rissa e dei due cittadini marocchini per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.