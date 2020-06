Rapinato e picchiato con un bastone: ferito un 25enne

Stava percorrendo una via del centro quando è stato fermato da tre persone che dopo averlo colpito con un bastone procurandogli una ferita alla testa, gli hanno intimato di consegnare il telefono cellulare per poi dileguarsi velocemente a piedi nelle vie circostanti. L'episodio è accaduto nella serata di sabato a un 25enne residente in paese che il giorno dopo ha sporto denuncia ai carabinieri fornendo una sommaria descrizione degli aggressori.

Il giovane, dopo il pestaggio, si è recato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Lonigo dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico giudicato guaribile in dieci giorni. Le indagini dei militari sono in corso anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.