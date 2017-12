Lonigo, occupano una casa e rubano la corrente: tre arrestati

I carabinieri della Stazione di Lonigo, nel primo pomeriggio di giovedì , intervenivano a seguito di richiesta dei tecnici di Enel Energia presso un’abitazione di via Macello, al civico 3, dove era stata segnalata la manomissione di un contatore dell’energia elettrica.

La pattuglia dei militari intervenuta sul posto, unitamente a quella della Polizia Locale del comune leoniceo, appurava che in un appartamento dell’edificio indicato erano presenti tre uomini di nazionalità marocchina, tutti irregolari, i quali avevano rimosso dalla sua collocazione originaria il contatore installandolo nei locali dell’abitazione.

Gli ulteriori accertamenti immediatamente svolti permettevano, inoltre, di verificare che i tre, identificati per AZERGUI Lahoucine 47enne, OUTLADI Said 31enne e OUSSAMA Kabil 23enne, tutti pregiudicati per reati vari, senza alcun titolo avevano occupato l’appartamento in questione risultato di proprietà di una coppia di coniugi, entrambi di nazionalità straniera, da diverso tempo resasi irreperibili.

I tre venivano arrestati nella flagranza di reato di furto, ed in attesa del processo di convalida con rito direttissimo, in programma nella giornata del 15 dicembre, sono stati ristretti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Thiene e della Tenenza di Dueville.