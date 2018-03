Lonigo, maxi-blitz della polizia: marijuana e hashish lungo l'argine del fiume

Nel pomeriggio di ieri ha avuto luogo un controllo straordinario del territorio nel Comune di Lonigo per il monitoraggio, la prevenzione e la repressione di attività e comportamenti illeciti. Al servizio, organizzato dal Questore di Vicenza Giuseppe Petronzi, hanno partecipato 45 agenti: 25 poliziotti della Questura di Vicenza, 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto della Polizia di Stato ed una unità cinofila della Polizia di Stato, nonché personale della Polizia Locale di Lonigo.

Nel corso del blitz, la cui prima parte si è svolta in via Macello - piazza dello spaccio del blitz - le forze dell'ordine hanno isolato la zona controllando le persone presenti e facendo un sopralluogo accurato dei dintorni con il cane poliziotto Kamikaze il quale ha scoperto una grande quantità di stupefacente. Panetti di hashish e marijuana erano inffai nascosti nei pressi del fiume Guà.

Il bilancio finale dell'operazione - oltre al sequestro della droga - è stato di una cinquantina di persone controllate nelle via e nei bar del centro. Di questi, tre sranieri sono stati portati in qustura per accertamenti