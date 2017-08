Lonigo, letamaio in fiamme: salvati fattoria e animali

Nella serata di lunedì, intorno alle 20.30, i vigili de fuoco sono intervenuti in via Fontana nella frazione di Almisano di Lonigo per l’incendio di un letamaio, all’interno di un’azienda avicola.



I pompieri di Lonigo e Vicenza intervenuti in rinforzo con un’autobotte, hanno spento l’incendio, evitando l’estensione delle fiamme alle altre strutture vicine. Si è provveduto con l’aiuto di una macchina operatrice agricola, allo smassamento di tutto il letame per il completo spegnimento di eventuali focolai ancora presenti.



Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenute. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.