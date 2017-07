Lonigo, l'auto va in fiamme: panico per mamma e bimbo

Alle ore 22.20, i vigili del fuoco leoniceni sono intervenuti per l’incendio di una Renault Twingo in un parcheggio di via Dovaro a Lonigo.



All’arrivo della squadra l’auto era completamente in fiamme. I pompieri hanno spento l’incendio della piccola utilitaria, la cui proprietaria una donna straniera, residente a Poiana Maggiore era nei pressi con il figlioletto, molto scossa dall’accaduto, tanto da essere portata in ospedale per un controllo.



Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del posto sono terminate poco prima della mezzanotte. Sul posto anche i carabinieri.