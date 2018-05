Lonigo, incendio nella vetreria: le fiamme avvolgono il tetto

Nel tardo pomeriggio di mercoledì i i vigili del fuoco sono intervenuti ad Almisano di Lonigo per l'incendio della copertura del reparto fonderia di una vetreria che ha causato una colonna di fumo nero visibile a molti chilometri di distanza.

I pompieri arrivati da Lonigo, Vicenza, e Verona con 4 automezzi antincendio e 18 operatori, hanno subito messo sotto controllo le fiamme, utilizzando con attenzione getti di acqua frazionata. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e le operazioni di controllo e messa in sicurezza del tetto sono terminate in tarda serata.