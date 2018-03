Lonigo: incendio garage, salvata abitazione

Alle ore 19.45 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Marina a Lonigo per un incendio garage.

La squadra del locale distaccamento è riuscita a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando l 'estensione del rogo all'abitazione. Bruciato tutto il materiale depositato all'interno dell’autorimessa. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa un'ora e mezza.