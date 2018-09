Incendio devasta officina "domestica": casa salvata in extremis

Le fiamme hanno distrutto una piccola officina attaccata a un'abitazione in via Trassegno a Lonigo. L'incendio è scoppiato verso le 11:30 e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme del locale adibito a laboratorio manutenzione ad uso personale del proprietario.

I pompieri hanno subito spento il rogo. Distrutto tutto il materiale e l’attrezzatura depositata all’interno, danneggiato il laterizio del solaio. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora.