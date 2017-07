Lonigo, la lite finisce col coltello e con un ferito: 40enne denunciato a piede libero

Nella tarda serata di domenica una lite tra due uomini in via Macello a Lonigo è sfociato in un'aggressione con coltello da parte di un 40enne serbo nei confronti di un marocchino. Quest'ultimo è stato medicato nel locale Presidio di Primo Intervento dopo essere stato colpito ripetutamente al braccio sinistro.

I carabinieri di Lonigo hanno denunciato a piede libero alla Procura di Vicenza il cittadino serbo domiciliato a Lonigo per lesioni aggravate. Di Lonigo anche la vittima. Entrambi sono pregiudicati e i militari dell'Arma stannno indagando sulle cause dell'episodio violento.

Il nordafricano è stato dimesso con progrosi di una decina di giorni.