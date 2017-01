Lonigo, auto in fiamme: illeso il conducente

Domenica, poco prima delle 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lonigo, in via Vicenza, per l’incendio di un’autovettura Mercedes B 180: nessuna persona è rimasta ferita.



L’automobilista di Sarego è stato avvertito dalle segnalazioni degli automobilisti in transito, delle fiamme, divampate nel sottoscocca della vettura. I pompieri del locale distaccamento subito accorsi, hanno dovuto sollevare la vettura per poter spegnere l’incendio, che ha interessato il tunnel centrale della vettura. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono durate circa un’ora.