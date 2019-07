Accoltellamento nella notte, ferita una coppia: denunciato 49enne

Sono circa le 4 della notte tra martedì e mercoledì quando i carabinieri intervengono in via Bonioli a Lonigo perché dalle segnalazioni al 112 risultavano che erano state ferite delle persone. Al loro arrivo i militari hanno appurato che, poco prima, K.A 49enne di nazionalità marocchina residente a Lonigo, nel corso di una lite per motivi in corso di accertamento con due suoi connazionali, un 42enne ed una 47enne entrambi residenti a Lonigo, li accoltellava per poi dileguarsi all’interno della propria abitazione dove è stato rintracciato. I due feriti sono finiti in ospedale.

La 47enne è la moglie di Abdelhai El Kial, 55enne di nazionalità marocchina, arrestato dai militari nella serata di martedì in flagranza del reato di rientro in Italia senza autorizzazione. L’uomo, riconosciuto dalla pattuglia dei carabinieri poco dopo essere uscito dall’abitazione della moglie è stato accompagnato in caserma e arrestato.

Nel mese di aprile dello scorso ann il 55enne era infatti stato espulso dal territorio nazionale, con accompagnamento coattivo da parte del personale della Questura di Vicenza all’aeroporto di Bologna.