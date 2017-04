Lonigo, 65enne trovato morto nel canale: un mistero il decesso

Forse un tragico incidente o forse un malore. Le cause della morte di un 65enne, il cui cadavere è stato trovato lunedì verso le 13:30 a Bagnolo di Lonigo in via Fattorelle, sono ancora sconosciute.

I pompieri sono intervenuti per estrarre il corpo dalle acque del Rio Acqueta, nel canale vicino alle chiuse dove è stato trovato.

Carabinieri e vigili del fuoco sono ancora sul posto per i rilievi.