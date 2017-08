14enne ubriaco cade e batte la testa: è grave

E' finito all'ospedale con un trauma cranico e un'intossicazione da alcool il 14enne che, l'altra sera, si è sentito male nel centro di Lonigo e, cadendo, ha battuto violentemente la testa.



Secondo quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, il ragazzino aveva trascorso la serata con alcuni coetanei bevendo birra e anche superalcolici (sembra portati da casa). I compagni ne avevano fatto un uso moderato, ma il protagonista della vicenda aveva decisamente esagerato, tanto da non riuscire a reggersi in piedi. Mentre un amico lo stava accompagnando a smaltire la sbornia in un parco, il 14enne è piombato pesantemente a terra, in stato di semi-incoscienza.



Un amico con l'auto li ha raggiunti ed accompagnato il ferito in ospedale a San Bonifacio, mentre veniva avvisata anche la famiglia, che ha raggiunto i ragazzi al nosocomio. Il giovane è stato tenuto in osservazione e sottoposto ad una Tac.