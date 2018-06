Rapina a mano armata al distributore: feriti dipendenti e un cliente

Raid dei banditi al distributore Berica Carburanti di Longare in via Ponte di Lumignano poco dopo mezzogiorno. Dalle prime informazioni due rapinatori, arrivati in moto sulla piazzola sono entrati all'interno dell'area di servizio impugnando una pistola e intimando ai dipendenti di consegnare l'incasso della mattinata.

Tre uomini del personale hanno cercato di opporre resistenza e sono stati malmenati dai banditi che hanno aggredito anche un cliente all'esterno prima di fuggire in moto. Il 112 è stato subito allertato così come il Suem che ha portato in ospedale uno dei feriti. Il bottino della rapina non è ancora stato quantificato ed è la seconda rapina in poco tempo subita dall'esercizio commerciale. A marzo i banditi avevano infatti messo a segno un colpo da 20mila euro.