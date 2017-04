Longare, incontro pubblico sulla Pfas con Viveracqua, ISDE e CGIL

Martedì alle 20,45, nella sala consiliare del municipio di Longare, il Sindacato dei Pensionati della Cgil presenta un incontro pubblico sul tema “Le insidie da inquinamento da Pfas e la qualità e sicurezza dell’acqua fornita da Acque Vicentine alle comunità”.

Il medico ematologo Vincenzo Cordiano (presidente ISDE Veneto) parlerà del tema “Le insidie dell’inquinamento da PFAS sulle acque per l’uso umano e sulla salute delle persone”. L'ingegner Fabio Trolese, direttore generale di Acque Vicentine e presidente del Consorzio ViverAcqua spiegherà il processo di analisi preventiva e i trattamenti per la potabilità dell’acqua per uso umano e alimentare.

Interverrà anche il segretario generale della Cgil vicentina Giampaolo Zanni.