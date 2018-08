Longare, fermato con l'auto sequestrata: maxi multa

I Carabinieri della Stazione di Longare, nella giornata del 20 agosto 2018, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli, M.K.N. 58enne di nazionalità iraniana, residente a Ischia di Castro, in provincia di Viterbo.

I militari dell’Arma, nel corso degli accertamenti svolti, appuravano che l’autovettura Renault Scenic condotta al momento del controllo dall’uomo, era stata sottoposta nel luglio del 2017 a sequestro amministrativo per violazioni al Codice della Strada da parte della Polizia Locale di Venezia, che poi ne affidava la custodia con l’apposizione dei prescritti sigilli all’indagato.

Lo stesso, noncurante degli obblighi derivati e senza richiederne l’autorizzazione utilizzava il veicolo che, per tale motivo, veniva nuovamente sottoposto a sequestro ed affidato ad una depositeria autorizzata. L’uomo, inoltre, veniva sanzionato per le corrispondenti violazioni al Codice della Strada per un totale di 3883 euro.