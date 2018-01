Longare, tenta il furto in canonica: il ladro picchia il parroco

Momenti di paura per il parroco di Longare che all'alba di sabato scorso è stato picchiato da un malvivente da lui sorpreso a rubare in canonica in via Roma. Don Sigfrido Crestani, 69 anni, si era svegliato alle 5 notando una luce nel buio. Nella stanza c'era un uomo che si è dato alla fuga appena il parroco si è alzato, scappando dalla porta del retro.

Il ladro aveva però dimenticato il giubbetto ed è quindi rientrato per riprenderselo, picchiando il 69enne che è caduto sbattendo la testa a terra e riportando un trauma cranico, per poi fuggire subito dopo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. A quanto sembra l'agressore, che ha fatto perdere le sue tracce, è un ragazzo straniero noto a Longare.