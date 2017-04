Longare, alla fine i lavori sull'argine del Bacchiglione

Mancano solo alcune finiture, come la posa in opera di una staccionata che dovrebbe concludersi entro fine mese, e poi le opere di difesa idraulica del fiume Bacchiglione in Comune di Longare saranno concluse.

“Con questo lavoro,per il quale abbiamo investito una cifra di poco superiore al milione di euro, – ha spiegato l'assessore regionale alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin – diamo un contributo alla sicurezza del territorio vicentino, con particolare riguardo all’arteria stradale che collega Vicenza con Este e la bassa padovana.

I lavori eseguiti sono consistiti in particolare nella realizzazione di un rialzo e ringrosso dell’argine destro del Bacchiglione in località Bugano di Longare, completato con muro arginale in cemento armato rivestito con conci in pietra, in prosecuzione del rilevato già realizzato; nella posa di opere di scarico nel Bacchiglione delle acque provenienti dal fossato ubicato a ovest e sottopassante la strada provinciale Riviera Berica e la pista ciclabile; nella posa di scogliere a protezione delle difese spondali e la ricomposizione delle scogliere esistenti, risalenti al 1930, danneggiate dagli ultimi eventi di piena; nella costruzione di un tratto di muro arginale in destra orografica, parallelamente alla pista ciclabile nel tratto in cui la stessa si avvicina al fiume".