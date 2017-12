Longare, auto distrugge colonnina Aim: case senza gas per ore

Incidente fortunamente senza conseguenze nella notte di Natale ma che ha visto impegnati fino a mattina vigili del fuoco e tecnici dell'Aim. Per cause ancora da chiarire, ma probabilmente dovute alla strada ghiacciata, verso le 2:30 una Opel Agila è uscita di strada e ha tranciato di netto una colonnina che porta il gas in rete. La fornitura è stata interrotta per alcune ore prima di essere ripristinata.

L'incidente è successo in via Scodegarda a Longare, all'altezza del raccordo con l'autostrada. Il gas è uscito in notevole quantità ma il danno è stato ripristinato dai tecnici dell'Aim mentre la messa in sicurezza è stata effettuata dai pompieri di Vicenza. Ileso il conducente della vettura.