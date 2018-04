Longare, 80enne cade nel fiume: salvato in extremis

Paura per un pensionato di 80 anni caduto in acqua a Ponte di Costazza di Longare. L'uomo stava tagliando l'erba sull'argine quando, poco dopo le 19:30, è scivolato in acqua nel canale Bisatto. La moglie del pensionato non l'ha visto tornare per l'ora di cena e, preoccupata, è andata a cercarlo, trovandolo in mezzo al canale.

La donna ha quindi fermato alcuni passanti che hanno chiamato i vigili del fuoco i quali hanno messo in salvo il pensionato che è stato trasportato in pronto soccorso dal 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale.