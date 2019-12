Va all'incontro con la ex con un coltello e si pugnala alla gamba 

Una denuncia per porto abusivo d'armi e il ricovero in pronto soccorso con una ferita da arma da taglio. È il bilancio di una lite finita con un episodio di autolesionismo da parte di un 20enne residente in città. L'episodio è accaduto martedì pomeriggio lungo la pista ciclabile di via Ca' Tosate in Riviera Berica.

Il giovane, secondo la ricostruzione della polizia, ha incontrato la sua ex ragazza, sua coetanea, nel tentativo di convincerla a riprendere la relazione. Al rifiuto di lei, il 20enne ha cercato di bloccarla ma la giovane ha finto di essere stata ferita alla bocca e il vicentino è andato su tutte le furie pugnalandosi alla gamba con un coltello ricevuto in regalo proprio dalla ex. A quel punto è scattato l'allarme ed è arrivata un'ambulanza del Suem che ha portato il ragazzo in ospedale con una prognosi di 15 giorni, ma è partita anche la denuncia per porto abusivo di armi.