Cronaca Lonigo / Via Giuseppe Garibaldi

Scoppia la lite al bar, giovane nasconde una lama nella borsa: denunciata

Lunedì notte i carabinieri sono intervenuti in un locale di via Garibaldi per un diverbio tra gli avventori. Sul posto hanno trovato una 28enne vicentina che teneva un coltello nella borsa: immediata la denuncia per porto abusivo d'arma