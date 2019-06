Lite tra vicini, prima lo spray in casa e poi le minacce di morte: sequestrato un fucile a un 50enne

Vecchie ruggini, alimentate dal caldo torrido di questi giorni, hanno portato a un sequestro di armi, da parte della squadra volante di Vicenza, regolarmente detenute da un 50enne vicentino residente con la moglie in via Ca'Balbi. La confisca è avvenuta in via precauzionale in quanto l'uomo, nella giornata di venerdì, avrebbe minacciato di morte i vicini, una famiglia ghanese con la quale da tempo non scorre buon sangue.

A denunciare l'accaduto il capofamiglia straniero, un 48enne, che già la sera prima, verso le 23, aveva chiamato la questura perché tutta la famiglia si era sentita male dopo aver sentito qualcuno che, dalla porta di ingresso lasciata aperta, spruzzava all'interno dell'abitazione un qualche tipo di sostanza non identificata. Un vicino dei ghanesi avrebbe riferito che a compiere il gesto sarebbe stato il dirimpettaio italiano con il quale il 48enne aveva già avuto parecchie discussioni per futili motivi.

il giorno dopo, poco prima delle 8, il ghanese ha affrontato il vicentino e, per tutta risposta, avrebbe ricevuto una minaccia di morte: «Se non andate via, vi ammazzo». Lo straniero ha quindi avvisato la polizia che, dopo aver raccolto alcune testimonianze, ha sequestrato licenza, munizioni e armi appartenenti al vicentino e regolarmente denunciate, tra cui un fucile da caccia Beretta calibro 12 e una carabina ad aria compressa.

Il ghanese si riserva di fare denuncia per minacce,